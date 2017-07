Emmanuel Macron va creste cheltuielile domeniului apararii in 2018

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a afirmat marti ca va incepe sa creasca cheltuielile armatei, incepand cu anul viitor, pentru a atinge tinta de doua procente din rezultatul economic pana in 2025, in ciuda constrangerilor bugetare, noteaza Reuters."Este un efort considerabil, tinand cont de contextul curent al constrangerilor bugetare", a declarat Macron.Administratia franceza a redus bugetul apararii in 2017, in cadrul unui efort de a tine deficitul bugetar sub 3%, pentru a atinge obligatiile UE.​Presedintele francez Emmanuel Macron a justificat joi intr-un interviu comun pentru ziarul francez Ouest-France si cel german din grupul Funke, invitatia la Donald Trump pentru 14 iulie din dorinta sa de a "sarbatori o relatie esentiala in domeniul de securitate", scrie AFP.El a explicat ca Franta si Statele Unite au avut "un punct esential de convergenta: lupta impotriva terorismului si protectia intereselor vitale. Ca a fost vorba despre Orientul Mijlociu sau Africa, cooperarea noastra cu Statele Unite este exemplara."