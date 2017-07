Londra a publicat proiectul de lege care va pune capat suprematiei dreptului european in Regat

Denumit "Proiect de lege privind iesirea din Uniunea Europeana", acest text de peste 60 de pagini vizeaza abrogarea, in ziua iesirii din UE, a "European Communities Act" din 1972, care a incorpora tratatele comunitare in dreptul national britanic.De asemenea, proiectul prevede transpunerea integrala sau amendarea unei mari parti a legislatiei europene, o sarcina imensa avand in vedere miile de dispozitii diferite care exista.Concret, proiectul urmareste sa permita Marii Britanii sa functioneze normal in momentul in care va rupe legatura cu UE, teoretic la finele lui martie 2019, la capatul procesului de negociere a Brexitului.Dar textul, care urmeaza sa fie supus votului in toamna, risca sa devina obiectul unor dezbateri dure, cristalizand divergentele legate de orientarea pe care trebuie sa o aiba Brexitul.Opozitia laburista a avertizat deja ca nu va vota proiectul in starea actuala si a cerut guvernului garantii privind protectia dreptului muncitorilor dar in incorporarea Chartei drepturilor fundamentale ale UE, absenta din proiectul de lege.Laburistii sunt nemultumiti si de o utilizare excesiva a "Puterilor lui Henric al VIII-lea", o dispozitie care permite guvernului sa modifice o lege fara controlul deplin al Parlamentului.Sefii guvernelor din Scotia si Tara Galilor, Nicola Sturgeon si Carwyn Jones, au amenintat cu blocarea textului, considerat un "atac impotriva principiilor fondatoare ale descentralizarii si care ar putea destabiliza economiile" lor.Dupa pierderea majoritatii absolute la alegerile parlamentare din 8 iunie, Theresa May risca sa se confrunte cu o fronda parlamentara.Criticata de mai multe ori pentru lipsa de empatie, Theresa May a incercat sa arate o fata mai umana, declarand, la BBC, ca a varsat "o mica lacrima" in momentul in care a realizat amploarea pierderilor la scrutinul din iunie.Guvernul britanic a mai publicat joi doua documente care precizeaza positia asupra a doua subiecte esentiale inaintea unui nou ciclu de negocieri prevazut saptamana viitoare cu UE.In ce priveste Euratom, Londra doreste sa lucreze "strans" cu partenerii sai pentru a pregati nu doar iesirea din Comunitatea europeana a energiei atomice, dar si pentru o "viitoare relatie".In ce priveste Curtea de Justitie a UE (CJUE), Marea Britanie reafirma ca nu va mai avea competenta odata ce va parasi efectiv UE.