Disidentul chinez Liu Xiaobo, laureat al premiului Nobel pentru Pace, a murit

Liu Xiaobo se afla internat in stare critica, cu diagnosticul de cancer la ficat, intr-un spital din nord-estul Chinei, dupa ce a fost eliberat din inchisoare.Liu, in varsta de 61 de ani, a fost retinut in 2009 si a primit o sentinta de 11 ani "incitare la subversiune impotriva puterii de stat", dupa ce a ajutat la redactarea manifestului politic Carta 08, prin care activistii au cerut un regim democratic mai larg in China.Autoritatile chineze l-ar fi eliberat din inchisoare din "motive de compasiune".Se actualizeaza.