Fosti sefi ai spitalului pentru copii al Vaticanului, pusi sub acuzare pentru ca au deturnat 422.000 de euro, folositi pentru renovarea aparamentului unui cardinal

Cei doi, Giuseppe Profiti si Massimo Spina, fostul presedinte, respectiv fostul trezorier al spitalului Bambino Gesu din Roma, vor fi judecati intr-un proces programat sa inceapa luna aceasta, potrivit unui comunicat al Vaticanului.Conform actului de acuzare, cei doi au cheltuit 422.000 de euro (481.250 de dolari) in 2013 si 2014 pentru a renova apartamentul cardinalului Tarcisio Bertone, care a fost secretar de stat pentru cea mai mare parte a pontificatului Papei Benedict, deci unul dintre cei mai importanti oameni din Sfantul Scaun.Bertone, al carui nume nu apare totusi in actul de acuzare, a fost schimbat din functie in 2013, la opt luni dupa inscaunarea Papei Francisc.