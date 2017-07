Ultimatum de la Bruxelles pentru Viktor Orban: Ungaria are o luna sa rezolve problema legii educatiei anti-Soros

Frans Timmermans, presedintele adjunct al Comisiei Europene, a spus ca guvernul ungar are termen o luna sa raspunda acuzatiilor Bruxelles-ului privind faptul ca legea educatiei ar putea duce la inchiderea universitatii din Budapesta ce este finantata de George Soros.“Asteptam reactia autoritatilor ungare in maxim o luna. Daca raspunsul nu este satisfacator, Comisia poate decide sa se adreseze Curtii”, afirma Timmermans intr-un comunicat de presa.Intr-o “opinie argumentata” emisa joi, acesta fiind al doilea pas intr-o actiune legala impotriva unui stat membru pentru incalcarea regulilor UE, Comisia afirma ca legea adoptata de guvernul Orban “este impotriva dreptului la libertate academica, a dreptului la educatie si a libertatii de a gestiona o afacere”.De asemenea, CE a trimis Ungariei o scrisoare in care afirma ca o noua lege ce se referea la organizatiile nonguvernamentale finantate din strainatate nu respecta legislatia UE, aceasta fiind prima etapa a unei actiuni legale a UE.