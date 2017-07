Bruxellesul lanseaza o procedura de infringement impotriva Ungariei pentru leges privind ONG-urile cu finantare externa

"Dupa ce am examinat atent noua lege privind ONG-urile, am ajuns la concluzia ca nu este confirma cu dreptul european" privind libertatea de asociere, libera circulatie a capitalurilor si protectia vietii private, a declarat Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene."Societatea civila constituie tesutul societatilor noastre democratice; activitatile sale, deci, nu ar trebui sa devina obiectul unor restrictii nejustificate", a adaugat olandezul.Legea impune unor categorii de ONG-uri care beneficiaza de finantari externe mai mari de 7,2 milioane de forinti (circa 24.000 de euro) sa se inregistreze ca "organizatii care beneficiaza de o sustinere externa" si sa se prezinte astfel in toate comunicatele pe care le publica, precum si pe site-ul lor.De asemenea, trebuie sa prezinte autoritatilor ungare informatii specifice privind finantarile pe care le primesc din strainatate.