Un pescar canadian ce a salvat zeci de balene, ucis de unul dintre cetacee la cateva clipe dupa ce il eliberase dintr-o plasa

Joe Howlett was fatally injured while disentangling a critically endangered North Atlantic right whale Monday. https://t.co/ucSlT5zCa1 pic.twitter.com/nH6R0dzpVB — IFAW (@action4ifaw) July 12, 2017

Joe Howlett, din insula Campobello, s-a urcat pe o barca luni pentru a ajuta la interventia asupra unei balene incurcate in franghiile unei plase in Golful St Lawrence.Aceste misiuni de salvare sunt cu atat mai importante cu cat din aceasta specie, balena din Atlanticul de Nord (Eubalaena glacialis) mai sunt doar 525 de exemplare, sirul de decese din ultimele saptamani sugerand ca astfel s-a pierdut circa 1% din populatie.Howlett a ajutat la salvarea cetaceului, insa dupa cateva momente a fost lovit de mamifer, a spus Mackie Green de la Echipa de Salvare a Balenelor Campobello.“Au reusit sa descalceasca in totalitate balena si apoi s-a intamplat ceva ciudat, iar balena a facut un fel de rasucire”, a spus Green.Howlett a salvat circa 25 de balene in ultimii 15 ani, folosindu-si cunostintele in privinta nodurilor si franghiilor pentru a le elibera. El salvase o alta balena cu doar cateva zile inainte de moartea sa.