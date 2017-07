Schimburile comerciale dintre China si Coreea de Nord au urcat cu 10 procente

Saptamana trecuta, Donald Trump a denuntat comertul Chinei cu Coreea de Nord, afirmand ca a crescut cu peste 40% in primul trimestru si si-a exprimat indoiala ca Beijingul chiar ajuta la contracararea amenintarii din Coreea de Nord.China a sustinut in mod repetat ca aplica toate sanctiunile ONU contra Coreii de Nord si ca nu este nimic gresit in comertul “normal” realizat cu Phenianul, facand referire la sectoarele neafectate de sanctiuni.Purtatorul de cuvant al vamilor chineze, Huang Songping a declarat intr-o conferinta de presa ca totalul schimburilor comerciale cu Coreea de Nord a urcat cu 10,5%, pana la 2,55 miliarde de dolari in primele sase luni ale anului.Importurile chineze din Coreea de Nord au scazut cu 13,2%, pana la 880 milioane de dolari in perioada ianuarie iunie, iar exporturile care Coreea de Nord au urcat cu 29,1%, pana la 1,67 miliarde dolari, a spus Songping.