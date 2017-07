Zeci de cetateni ai Republicii Moldova lupta in estul Ucrainei si in Siria ca mercenari

Audierile au avut loc in contextul mai multor scandaluri din ultimul timp legate de spionaj si retinerea unor persoane acuzate ca ar fi fost racolate sa lupte ca mercenari.Comisia pentru securitate nationala, aparare si ordine publica a Parlamentului Republicii Moldova a audiat mai multe rapoarte privind instrumentarea cazurilor de tradare de Patrie, uzurpare a puterii de stat si mercenariat. Au fost audiati reprezentanti ai Serviciului de Informatii si Securitate si Ministerului Afacerilor Interne.In prezent, zeci de persoane sunt racolate sa lupte ca mercenari in Estul Ucrainei si in Siria, a declarat ministrul-adjunct al Afacerilor Interne, Oleg Babin."In baza dosarelor care se instrumenteaza de Procuratura Generala sunt identificate mai multe persoane care la moment nu se afla in Republica Moldova. Odata cu localizarea acestor persoane ele vor fi predate Procuraturii Generale pentru efectuarea urmaririi penale, dar avem si cazuri de condamnare. Peroanele care sunt identificate de noi si de SIS la moment se afla in zonele de Est ale Ucrainei si in Siria", a spus Oleg Babin.Directorul adjunct al Serviciului de Informatii si Securitate Alexandru Balan a mentionat ca salariul unui mercenar din Republica Moldova variaza intre o mie si trei mii de euro pe luna.Unii sunt motivati financiar, iar altii ideologic - pentru ca sprijina separatismul.In ultimul an, institutiile de drept au retinut mai multe persoane acuzate ca ar fi fost racolate ca mercenari in regiunea de est a Ucrainei. In prezent, sunt documentate aproximativ 100 de cazuri de tradare de Patrie, uzurpare a puterii de stat si mercenariat. Aproximativ 70 de cazuri tin de mercenariat, a precizat dupa audieri presedintele Comisiei, Roman Botan."Sunt de obicei cetateni care lucreaza peste hotare, de obicei in Rusia si provin din familii social defavorizate. Motivatia financiara este cea care ii determina pe majoritatea sa faca acest pas, prea putini din motivatie ideologica. Racolarea se petrece in mod diferit ¬ cineva se duce in mod direct, cineva este intrebat daca vrea sa mearga in aceasta directie sa faca bani", a spus Roman Botan, potrivit Radio Chisinau.