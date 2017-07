O inregistrare il prezinta pe presedintele Trump alaturi de persoane cheie din ultima controversa legata de Rusia - CNN

In respectiva inregistrare, miliardarul republican apare la o cina cu o familie ruso-azera, ai carei membri au devenit in iunie 2013 parteneri de afaceri ai lui Trump in Las Vegas. De asemenea, apare si publicistul Rob Goldstone, care ii va trimite ulterior un e-mail lui Donald Trump Jr. despre o intalnire cu o avocata rusa, ce ar detine informatii compromitatoare despre Hillary Clinton.Aceasta intalnire l-a aruncat pe Donald Trump Jr. in mijlocul unei controverse, care demonstreaza ce legaturi ar putea sa existe intre asociatii campaniei republicane si reprezentantii Kremlinului.Goldstone, care apare in videoclip discutand cu presedintele american, a sustinut in e-mailurile din iunie2016 ca informatiile compromitatoare despre Hillary Clinton au iesit la suprafata in timpul unei intalniri cu "procurorul incoronat din Rusia" si Aras Agalarov, un miliardar ruso-azer care are legaturi cu presedintele Vladimit Putin.Apoi, Goldstone s-a oferit sa organizeze o discutie telefonica intre Donald Trump Jr. si Emin Agalarov - fiul miliardarului si o vedeta pop - pentru a discuta informatiile compromitatoare despre Clinton.Acesta inregistrare demonstreaza relatiile calduroase dintre Trump si Agalarov, care au fost intens mediatizate pentru ca Aras Agalarov si Emin Agalarov au semnat o intelegere financiara in valoare de cateva milioane de dolari cu Donald Trump, tocmai pentru a aduce concursul Miss Universe la Moscova in 2013.Videoclipul a fost inregistrat pe 15 iunie 2013 in Las Vegas, in ajunul concursului de frumusete Miss USA, unde Trump si-a anuntat intelegerea financiara pentru a duce Miss Universe la Moscova.Donald Trump Jr. nu apare in aceasta inregistrare, dar sunt prezenti mai multi asociati ai presedintelui - inclusiv avocatul personal Michael Cohen si Keith Schiller, care este director al operatiunilor din Biroul Oval.Inregistrarea il prezinta pe Trump intr-o conversatie animata cu Agalarov si Goldstone.In timpul cinei, presedintele american sta vizavi de Aras Agalarov si langa Emin Agalarov. Intr-un anumit moment din inregistrare, Trump si Goldstone incep o conversatie scurta, in vreme ce peste masa se intinde Emin Agalarov.Intr-un alt moment, Emin Agalarov le prezinta pe sora si mama sa, iar miliardarul republican face imediat comentarii legate de aspectul lor fizic."Wow, uita-te la asta. Acum sunt fericit ca mergem la cina. Ce mama frumoasa aveti! Ati produs chestii care arata bine, corect? Chestii frumoase", spune Trump.Urmatoarea zi, miliardarul republican spune pe covorul rosu ca familia Agalarov este cea mai puternica din Rusia.