Donald Trump, invitat in 14 iulie in Franta. E. Macron: Vrem sa pastram o relatie esentiala in domeniul securitatii

El a explicat ca Franta si Statele Unite au avut "un punct esential de convergenta: lupta impotriva terorismului si protectia intereselor vitale. Ca a fost vorba despre Orientul Mijlociu sau Africa, cooperarea noastra cu Statele Unite este exemplara."Reamintind ca Statele Unite sunt "primii nostri parteneri in ceea ce priveste serviciile de informatii, in ceea ce priveste cooperarea militara, in ceea ce priveste lupta comuna impotriva terorismului", Macron a subliniat ca "sunt de asemenea, un partener istoric"."De aceea l-am invitat pe Donald Trump la 14 iulie, pentru a celebra intrarea in razboi de partea noastra a trupelor americaneacum 100 de ani, pentru a le onora si sarbatori o relatie care este esentiala in domeniu de securitate", a mai spus Macron."Avem nevoie de Statele Unite ale Americii", admite seful statului francez.Cu toate acestea el crede, de asemenea, ca "lumea occidentala s-a fisurat in urma alegerii" lui Donald Trump, referindu-se la "dispute", mai ales "dezacordul asupra climei".