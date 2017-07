Oamenii generosi sunt mai fericiti (studiu)

A intreprinde ceva pozitiv pentru o alta persoana le ofera multor oameni un sentiment placut pe care specialistii in economie comportamentala il numesc ''stralucire calda''. Pentru a afla cum se ajunge la aceasta stare, Philippe Tobler si Ernst Fehr de la Departmentul de Economie din cadrul Universitatii din Zurich au investigat alaturi de o echipa internationala de oameni de stiinta, modul in care comunica anumite zone din creier. Rezultatele lor ofera informatii legate de relatia dintre altruism si fericire.In cadrul experimentului, cercetatorii au descoperit ca persoanele care aveau un comportament generos erau ulterior mai fericite in comparatie cu cele care actionau intr-un mod mai egoist.Inainte de inceperea experimentului, unii dintre participantii la studiu s-au angajat verbal sa se comporte intr-un mod generos, grupul manifestandu-si dispozitia de a accepta un pret mai mare pentru a face ceva bun pentru semeni.La finalul experimentului, membrii acestuia s-au declarat mai fericiti in urma adoptarii comportamentului generos (nu inainte) in comparatie cu grupul de control ai carui membrii si-au luat angajamentul de a fi mai generosi cu propria persoana.In timp ce participantii la studiu luau decizia privind comportamentul altruist sau egoist ce urma sa fie adoptat, oamenii de stiinta au investigat raspunsurile inregistrate in anumite zone din creierele lor ¬ in jonctiunea temporo-parietala (unde sunt procesate comportamentul prosocial si generozitatea), in striatum ventral (asociat cu fericirea) si in cortexul orbitofrontal (in care sunt cantarite optiunile ''asa da'', ''asa nu'' in cadrul proceselor de luare a deciziilor).Cercetatorii au observat ca aceste trei regiuni din creier au interactionat in mod diferit in functie de decizia luata de participantii la studiu.De asemenea, simpla promisiune de a adopta un comportament mai generos activa zona altruista din creier si intensifica interactiunea dintre aceasta si regiunea asociata cu fericirea. ''Este remarcabil ca simpla intentie genereaza o modificare neurala inainte ca actiunea sa fie de fapt implementata'', a mentionat Tobler.Totusi, cercetatorii au atras atentia ca o crestere a procentului de generozitate manifestat nu produce augmentarea starii de fericire resimtita. ''Pentru a fi fericit nu trebuie sa devii un martir care se sacrifica pe sine'', a subliniat Philippe Tobler.Concluziile studiului au fost publicate in jurnalul stiintific ''Nature Communications''.