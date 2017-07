Franta: Premierul Philippe anunta ca Parisul va crea peste 12.500 de locuri de cazare pentru solicitanti de azil si refugiati

"Noi nu ne aflam la inaltimea a ceea trebuie sa fie Franta" pentru solicitantii de azil si refugiati, a rezumat premierul Edouard Philippe, dezvaluind acest "plan de actiune" care urmeaza sa fie insotit, inca din septembrie 2017, de un proiect de lege.Obiectivul este o "reducere considerabila a termenelor procedurii de solicitare" - de a o reduce la sase luni, de la 14 in 2016, asa cum a anuntat Emmanuel Macron, deplangand un dispozitiv "depasit din toate partile".Este vorba despre o ambitie in continuarea precedentei legi de reformare a azilului, in iulie 2015, care s-a dovedit subdimensionata in criza migratiei.Acest lucru presupune reducerea termenelor de inregistrare, convocare la interviu si tratare a dosarelor la Ofpra (Oficiul francez pentru protectia refugiatilor si apatrizilor), care urmeaza sa efectueze instructia in doua luni, pana la sfarsitul lui 2018 (fata de cinci in prezent)."O crestere a mijloacelor" este prevazuta pentru Ofpra, Curtea de Apel si ghisee de la prefectura - acolo unde incepe procedura. Premierul nu a prezentat date concrete cu privire la aceste masuri si nici nu a detaliat bugetul intregului plan.In ceea ce priveste cazarea. "4.000 de locuri urmeaza sa fie create in 2018￯ pentru solicitanti de azil "si 3.500 in 2019", reprezentand o crestere de 10% a dispozitivului existent. Un efort se face in vederea ajutorarii refugiatilor sa aiba acces la locuinte in toamna: "5.000 de locuri" de cazare provizorie urmeaza sa fie create.Insa de aceste locuri nu vor beneficia imediat celi aproximativ 550 de migranti reinstalati in nordul Parisului, dupa evacuarea uriasa de vineri."Nu am o bagheta magica", a declarat Philippe, precizand ca au fost "pastrate" creditele in vederea cazarii de urgenta.