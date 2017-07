VIDEO Militante Femen cu sanii goi au intrerupt un concert al lui Woody Allen, pentru a denunta cultura tacerii legata de acuzatiile de agresiune sexuala facute de o fiica adoptiva a sa

Doua militante Femen, cu sanii goi si avand inscrise pe bust declaratiile fiicei sale adoptive, Dylan Farrow, au urcat pe scena la 20 de minute dupa inceputul concertului."Ele au reamintit lumii si amatorii de jazz ca Allen nu e doar un incantator cineast nevrozat, muzician si actor", a explicat pe Facebook Femen-Germania.In inregistrarea video, publicul este auzit huiduind iar regizorul in varsta de 81 de ani ii intreaba pe muzicieni ce striga cele doua femei, care vorbeau in germana. In cele din urma personalul de securitate le-a evacuat de pe scena.Acuzatiile lui Dylan Farrow, potrivit carora Allen ar fi agresat-o sexual in copilarie, il urmaresc pe regizor de ani de zile.Scandalul a aparut prima oara cand Woody Allen s-a despartit de Mia Farrow, mama lui Dylan, pentru a forma un cuplu cu o alta fiica adoptiva a acesteia, Soon-Yi Previn, pe atunci in varsta de 21 de ani.Un judecator si o ancheta a serviciilor sociale din New York au concluzionat, la capatul unei batalii judiciare pentru pastrarea copiilor lui Allen si Farrow, ca acuzatiile de agresiune sexuala sunt "neconcludente".Afacerea a reaparut in plin festival Cannes 2016 dupa un editorial al fiului acesteia, Ronan Farrow, care denunta "tacerea" legata de trecutul celebrului regizor.