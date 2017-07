Dmitry Peskov: Kremlinul nu are nicio legatura cu avocata contactata de echipa lui Trump

"Am spus-o deja ca nu avem nicio legatura cu aceasta poveste, nu am fost niciodata in contact cu aceasta avocata. Ea nu are nicio legatura cu noi", a afirmat miercuri Dmitry Peskov, intr-o conferinta de presa.Fiul cel mare al presedintelui american, Donald Trump Jr, precum si ginerele sau, Jared Kushner, si fostul director de campanie Paul Manafort s-au intalnit cu avocata cu presupuse legaturi cu Kremlinul la scurt timp dupa ce Donald Trump si-a asigurat candidatura din partea republicanilor, anul trecut, a relatat recent New York Times.New York Times a scris ca fiul lui Trump s-a intalnit cu avocatul deoarece i s-au promis informatii compromitatoare despre candidata democrata la presedintie, Hillary Clinton.Cei trei s-au intalnit cu avocata Natalia Veselnitskaya, cunoscuta pentru ca a facut campanie impotriva unei legi americane care sanctioneaza suspectii rusi de incalcare a drepturilor omului. Aceasta lege l-a infuriat pe Vladimir Putin, care a raspuns oprind adoptiile copiilor rusi de catre americani.Intalnirea a avut loc pe 9 iunie 2016, la Trump Tower din Manhattan, si a fost prima intalnire privata dintre membrii cercului de apropiati ai presedintelui si un cetatean rus, au aratat date guvernamentale confidentiale si interviuri cu persoane apropiate anchetei, conform New York Times.