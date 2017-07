China a trimis soldati in Djibouti, prima sa baza din strainatate

Membri ai marinei chineze au parasit marti Zhanjiang, in provincia Guangdong (sud) in directia micii tari din Cornul Africii, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului Apararii.Marina chineza este prezenta din 2008 in largul Somaliei si in golful Aden, in cadrul eforturilor internationale pentru combaterea pirateriei in aceasta regiune. Dar aceasta "baza logistica" este prima de acest gen pentru Beijing.Ea va servi pentru a sustine "escortele navale in Africa si Orientul Mijlociu, operatiunile de mentinere a pacii (ale ONU) si ajutorul umanitar", a precizat ministerul.Baza va servi de asemenea pentru sustinerea operatiunilor anti-piraterie si pentru evacuarea cetatenilor chinezi in caz de criza.China a anuntat la inceputul lui 2016 lansarea constructiei acestei base in Djibouti. Tara africana gazduieste deaja baze militare ale Frantei, SUA si Japoniei.Djibouti, cu 800.000 de locuitori, este situata strategic in stramtoarea Bab-el-Mandeb, unul dintre cele mai frecventate coridoare maritime din lume.Ministerul american al Apararii aprecia, in iunie, intr-un raport, ca aceasta baza chineza "reflecta si amplifica influenta in crestere a Chinei, care creste anvergura fortelor sale armate". Beijingul a respins aceaste acuzatii si a asigura ca nu cauta "expansiunea militara".