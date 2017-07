Moscova este nemultumita de faptul ca Washingtonul nu a rezolvat inca problema cladirilor diplomatice ruse inchise in SUA cu putin timp inainte de incheierea mandatului fostului presedinte american Barack Obama, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de postul de televiziune Rossiya 24, potrivit Reuters.Este rusinos pentru SUA sa lase aceasta situatie in aer', a declarat Lavrov, adaugand ca fosta administratie a presedintelui Barack Obama a incercat 'sa otraveasca la maximum relatiile SUA-Rusia' cand a fost luata aceasta masura, in decembrie.

Moscova are in vedere represalii, a spus Lavrov, precizand ca tara sa nu va discuta public masurile pe care le are in vedere, potrivit Agerpres.