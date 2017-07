SUA: Presedintele Donald Trump saluta "transparenta" de care a dat dovada fiul sau cel mare

Presedintele american, Donald Trump, a salutat marti "transparenta" de care a dat dovada fiul sau cel mare, Donald Jr., pe subiectul intalnirii acestuia cu o avocata rusa prezentata ca emisar al guvernului de la Moscova, transmite AFP."Fiul meu este o persoana de mare calitate si aplaud transparenta sa", a declarat presedintele, intr-o declaratie citita de de purtatoarea sa de cuvant. Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui american, a publicat marti preventiv pe Twitter e-mailuri care arata ca a acceptat in vara lui 2016 sa primeasca ajutorul puterii din Rusia pentru eventuala subminare a candidaturii democratei Hillary Clinton, sub forma unor informatii presupus compromitatoare, potrivit AFP.Donald Trump Jr. a fost contactat la 3 iunie 2016 de o cunostinta, Rob Goldstone, un agent care il reprezinta pe cantaretul rus Emin Agalarov, a carui familie este apropiata de cea a lui Donald Trump. In acest e-mail, Rob Goldstone indica faptul ca procurorul general al Rusiei a oferit, prin intermediul tatalui lui Emin Agalarov, "sa ofere campaniei lui Trump informatii si documente oficiale care ar incrimina-o pe Hillary si tranzactiile sale cu Rusia si care ar fi extrem de utile tatalui dvs", potrivit Agerpres.