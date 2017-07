Departamentul de Stat al SUA si-a dat acordul pentru o posibila vanzare a sistemului defensiv Patriot, in valoare de 3.9 miliarde de dolari, catre Romania

Departamentul de Stat american si-a dat acordul pentru o posibila vanzarea catre Romania a sistemului de racheta defensiv Patriot, in valoare de 3.9 miliarde de dolari, conform unei declaratii a Pentagonului, citata de Reuters.Primii contractori vor Raytheon Co si Lockheed Martin Corp, noteaza agentia de cooperare pe probleme de securitate si aparare.Romania va cheltui peste 6 miliarde de dolari in urmatorii ani pentru noi sisteme de rachete de aparare antiaeriana, din care 4 miliarde pentru sapte baterii de rachete sol-aer cu bataie mare. Desi vorbim de cele mai mari achizitii de armament facute vreodata de tara noastra, prea multe detalii nu au aparut in spatiul public. S-a pomenit de Patriot, dar nu exista informatii despre ce specificatii, ce pret, ce versiune de rachete sau ce avantaje ar putea avea industria nationala de aparare. Pe masa oficialilor de la armata se afla, insa, si oferta europenilor de la MBDA, care spun, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca au un sistem mai bun decat cel american, ca sunt deschisi la o cooperare industriala ce ar putea presupune linii de productie a rachetelor in Romania si ca pot dota cu aceleasi tipuri de rachete toate tipurile de forte ale armatei ce au nevoie de modernizare.