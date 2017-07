Irak: O fotografie surprinde momentul dinaintea detonarii unei femei care tine un copil in brate

In mana in care tinea geanta femeia avea un declansator, pe care l-a detonat cateva secunde mai tarziu.Aceasta a incercat sa detoneze explozibilul ascuns sub hijab in momentul in care se aflau soldatii langa ea, dar nu a reusit, astfel incat a mai facut cativa pasi pana la explozie, a povestit cameramanul televiziunii al-Mawsleya TV.Femeia a murit impreuna cu copilul. Doi soldati si mai multi civili au fost raniti.Televiziunea filma luptele dintre armata si jihadisti, in Mosul, si nu a realizat ca a surprins aceste imagini decat in momentul in care a revazut caseta.The Telegraph noteaza ca folosirea femeilor pe post de atacatori sinucigasi, desi nu este noua, este rara si demonstreaza disperarea gruparii jihadiste, ai carei ultimi membri din Mosul sunt incoltiti in cateva zone ale orasului.Peste 20 de femei care se ascundeau printre civili s-au detonat in ultimele doua saptamani.