Militanti de extrema dreapta au inchiriat o nava pentru a lupta impotriva migratiei, in largul Libiei

Aceasta operatiune, "Defend Europe", este condusa de reteaua europeana Generatia Identitara (GI), in special filialele franceza, italiana si germana.Gratie unui apel de colectare de fonduri si in ciuda unei campanii care a determinat serviciul de plati online Paypal sa le inghete contul, militantii au strans peste 87.000 de dolari (76.000 euro) de la circa o mie de donatori.Aceste fonduri au permis inchirierea C-Star si a echipajului sau. Nava, plecata saptamana trecuta din Djibouti, ar trebui sa traverseze joi canalul Suez si sa imbarce militantii din Sicilia, saptamana viitoare, inainte de a ajunge in largul Libiei.Obiectivul este de a "arata adevarata fata a ONG-urilor asa-zis umanitare, colaborarea lor cu mafia calauzelor si consecintele mortale ale actiunilor lor de pe mare", sustine Clement Galant, intr-o inregistrare video difuzata de GI pe retelele sociale."In timpul misiunii noastre, atunci cand ne vom incrucisa cu vapoarele pline de clandestini, vom chema garzile libiene de coasta pentru a putea veni sa-i salveze si vom veghea asupra securitatii lor pana la sosirea acestora", a adaugat el.Obiectivul este ca migrantii sa fie readusi in Libia. Garzile italiene de coasta considera ca Libia nu ofera conditii de siguranta din punct de vedere al dreptului maritim si aduce migrantii spre Italia.Mai multe ONG-uri angajate in operatiunile de salvare pe mare si-au exprimat ingrijorarea fata de sosirea acestei nave, care se adauga vointei exprimate de guvernul italian de a le impune un cod de conduita.