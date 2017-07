VIDEO Avocata rusa Natalia Veselnitskaya sustine ca nu avea informatiile compromitatoare despre Hillary Clinton, pe care le voia Donald Trump Jr.

"Nu am avut in niciun moment informatii compromitatoare sau sensibile cu privire la Hillary Clinton. Nu am avut niciodata intentia de a avea asemenea informatii", a declarat Veselnitskaya.De asemenea, aceasta a mentionat ca este posibil ca Donald Trump Jr. voia sa obtina asemenea informatii despre contracandidata democrata si din acest motiv a acceptat intalnirea de la Trump Tower."Voia atat de tare asemenea informatii, incat nu putea sa se gandeasca la altceva", a raspuns avocata rusa, atunci cand a fost intrebata daca Trump Jr. avea impresia ca va obtine informatii compromitatoare despre DNC.Donald Trump Jr. a confirmat ca intalnirea a avut loc, declarand pentru jurnalistii NY Times ca a participat "la o scurta intalnire de introducere" cu avocata. Insa, a negat ca s-a vorbit la intalnire despre Hillary Clinton.Alan Futerfas, un avocat al lui Trump Jr., a declarat ca este vorba despre "mult zgomot despre nimic". El a descris perioada mai - iunie 2016 drept "extrem de aglomerata" pentru Trump Jr. si a precizat ca Goldstone i-a scris fiului liderului de la Casa Alba ca este posibil ca Hillary Clinton sa fi incalcat legea privind Rusia."Intalnirea a durat aproximativ 20-30 de minute si nu a dus la nimic. Tatal sau nu a stiut nimic despre acest lucru. Ideea este ca Don Jr nu a facut nimic rau. Eu reprezint oameni in chestiuni legate de investigatii de aproape 30 de ani si nu vad nimic aici", a adaugat Futerfas.Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, si seful de campanie la acea vreme, Paul Manafort, l-au insotit pe Donald Trump Jr. la aceasta intalnire, la Trump Tower, cu avocata Natalia Veselnitskaya, care are legaturi cu Kremlinul.Trump Jr. a declarat ca i s-a spus ca persoana cu care urma sa se intalneasca ar putea sa aiba informatii "folositoare" campaniei lui Donald Trump la presedintia Statelor Unite.Veselnitskaya a negat ca ar avea legaturi cu guvernantii rusi, sustinand ca a muncit ani de-a randul pentru a contesta incidentul care a dus la impunerea de sanctiuni impotriva oficialilor rusi acuzati de violarea drepturilor umane, prin legea Magnitsky. Aceasta lege i-a determinat pe reprezentantii de la Kremlin sa interzica la finele anului 2012 adoptia internationala a copiilor rusi de catre cetateni din SUA.Intalnirea dintre Veselnitskaya si Trump Jr. a avut loc pe 9 iunie, cu doar cateva zile inainte ca Donald Trump sa castige nominalizarea Partidului Republican.Oficialii Kremlinului au declarat ca nu au nicio idee cine este avocata Veselnitskaya.Avocata a explicat ca intalnirea a fost organizata de catre un intermediar, iar ea era deja in scop de serviciu la New York.Atunci cand a ajuns la Trump Tower, avocata s-a intalnit cu Rob Goldstone, implicat in urma cu patru ani in organizarea concursului Miss Universe de la Moscova. Dupa ce a intrat in sala de conferinte, aceasta a facut cunostinta pentru prima data cu Trump Jr.Veselnitskaya sustine ca alti doi barbati erau in sala si i-a recunoscut ulterior din presa, fiind vorba de Paul Manafort si Jared Kushner.