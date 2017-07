Patriarhul Rusiei: Exorcismul poate vindeca boli mintale

Izgonirea dracilor ar putea ajuta in cazuri in care consilierea psihologica profesionala esueaza, a spus Kirill luni, potrivit agentiei RIA Novosti.Psihiatrii profesionisti se confrunta adesea cu cazuri de boli mintale care sunt imposibil de explicat din punct de vedere stiintific, a sustinut patriarhul rus in timpul unei vizite la o manastire din Veliki Novgorod.Kirill i-a contrzis pe scepticii ce spun ca traditia Bisericii de izgonire a dracilor este “nestiintifica”, el afirmand ca “puterea demonilor este reala si oricine poate cadea victima daca nu este protejat de Biserica”.“Oricine care a asistat la un exorcism a fost martor la felul in care preotii adesea inving aceste ingrozitoare forte ale raului”, a spus Kirill.