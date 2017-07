OSDO: Seful gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, este mort / Pentagonul: Nu avem nicio confirmare a informatiei

Statele Unite nu au nicio informatie care sa confirme vestea ca liderul Statului Islamic este mort, a spus un purtator de cuvant al Pentagonului."Inalti responsabili ai SI prezenti in provincia Deir Ezzor au confirmat pentru OSDO moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, emirul SI", a declarat directorul ONG-ului, Rami Abdel Rahmane. "Am aflat azi dar nu stim cand sau cum a murit".Rusia afirmase in 22 iunie ca "potrivit unei puternice probabilitati" l-a ucis pe Abu Bakr al-Baghdadi in urma unei lovituri aeriene, la finele lunii mai, o informatie care nu a fost confirmata de nicio alta sursa.Liderul SI a avut singura aparitie publica la Mosul, in iulie 2014, la moscheea al-Nuri.Abu Bakr Al-Baghdadi nu a mai dat niciun semn de viata de la o inregistrare audio difuzata in noiembrie, la putin timp dupa lansarea ofensivei pentru recucerirea Mosulului. Acesta ar fi parasit orasul la inceputul anului, probabil prin granita irakiano-siriana.