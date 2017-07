CEDO valideaza interdictia purtarii niqabului in Belgia

Judecatorii au urmat argumentele deciziei din 2014 intr-o decizie devenita jurisprudenta si care valida aceeasi interdictie impusa de Franta.Curtea a fost sesizata prin doua plangeri pentru discriminare si incalcarea vietii private: prima, formulata de o belgiana si o marocana, ambele musulmane, viza legea adoptata in Belgia in 11 iunie 2011. A doua, prezentata de o belgiana musulmana, denunta reglementarile adoptate in 2008 de comunitatile Pepinster, Dison si Verviers pentru a "interzice purtarea unei tinute vestimentare care ascunde chipul persoanelor in toate locurile publice".Judecatori au considerat in cele doua cazuri ca restrictiile contestate "vizeaza garantarea conditiilor de convietuire ca element de protectie a drepturilor si libertatilor celorlalti" si ca pot fi considerate "necesare intr-o societate democratica".Acestia au validat de asemenea sanctiunile prevazute pentru contravenienti. Legea belgiana prevede o sanctiune penala de la amenda pana la inchisoare, in caz de recidiva.Intre altele, au subliniat belgienii, ascunderea chipului in spatiul public este o infractiune "mixta" in dreptul belgian, respectiv care tine de procedura penala si de actiunea administrativa, permitand statului belgian o marda de apreciere in aplicarea sanctiunilor prevazute.