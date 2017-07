Donald Trump va merge abia la anul in Marea Britanie

Premierul Theresa May l-a invitat pe Trump sa vina in Marea Britanie in timpul intalnirii pe care cei doi lideri le-au avut la Washington in ianuarie.La acel moment Trump si May au salutat inceputul unei noi “relatii speciale” dintre cele doua tari.Guvernul de la Londra a spus initial ca vizita va avea loc anul acesta, dar presa britanica a scris ca ar putea fi amanata din motive precum autoritatea slabita a Theresei May sau posibile proteste fata de presedintele Trump.