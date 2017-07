Trump numeste un om de afaceri drept ambasador la Roma

Eisenberg este cofondator si partener managerial al Ironhill Investments si a fost presedinte al Autoritatii Portuare din New York si New Jersey timp de sase ani, inclusiv in timpul atacurilor din 11 septembrie.Eisenberg, absolvent al universitatii Cornell, a avut mai mult functii in Partidul Republican, inclusive trezorier.El va trebui confirmat de Senat pentru a prelua postul.