Trump se cearta cu Chelsea Clinton pe Twitter din cauza ca a lasat-o pe fiica sa Ivanca sa-i tina locul la summitul G20

Donald Trump s-a certat pe Twitter cu Chelsea Clinton, fiica fostei sale rivale democrate in alegeri Hillary Clinton si a fostului presedinte Bill Clinton, din cauza deciziei sefului statului american de a o aseza pe fiica sa, Ivanka Trump, la masa cu liderii care au participat la summitul G20, la Hamburg, in Germania, relateaza BBC News.

Trump a scris pe Twitter ca decizia sa de a-i permite fiicei sale sa-i tina locul la summitul de la Hamburg a fost "foarte standard", potrivit news.ro.



El a apreciat ca presa ar fi spus "CHELSEA FOR PRES!" (Chelsea, presedinta!) daca Hillary Clinton ar fi facut acest lucru.

Chelsea Clinton i-a raspuns la acest tweet ca parintii ei nu ar fi facut vreodata asa ceva.

Ivanka Trump a fost criticata online dupa ce a stat, in locul tatalui ei, pe scaunul dintre premierul britanic Theresa May si presedintele chinez Xi Jinping sambata, la summitul G20 de la Hamburg, in timp ce presedintele american participa la o reuniune bilaterala cu presedintele indonezian Joko Widodo.

"Eu i-am cerut Ivankai sa(-mi) tina locul. Foarte standard", a scris Donald Trump luni dimineata pe Twitter.

"Angela M este de acord!", a adaugat el, referindu-se la cancelarul german Angela Merkel.

"Daca lui Chelsea Clinton i s-ar fi cerut sa(-i) tina locul mamei ei, in timp ce mama ei ne-ar fi vandut tara, Stirile False ar fi spus CHELSEA FOR PRES!", a continuat Trump in alt mesaj.

Chelsea Clinton, care avea 12 ani atunci cand tatal ei, Bill Clinton, a depus juramantul de presedinte al Statelor Unite, i-a raspuns "Buna dimineata, domnule presedinte. Mamei sau tatalui meu nu le-ar fi trecut niciodata prin minte sa ma intrebe acest lucru. Dumneavoastra ne vindeti tara? Sper ca nu".

Chelsea Clinton a devenit o critica frecventa, pe retele de socializare, a lui Trump si a politicilor administratiei acestuia dupa infrangerea mamei ei in alegerile prezidentiale din 2016.

Trump a postat luna trecuta o serie de maseje pe Twitter in care acuza familia Clinton ca are relatii nepotrivite cu Rusia.

Cateva zile mai tarziu, Chelsea Clinton, in varsta de 37 de ani, l-a acuzat pe strategul Casei Albe Steve Bannon ca l-a ￯umilit pentru ca este gras￯ pe purtatorul de cuvant al presedintiei Sean Spicer.

Ea si fiica lui Trump, Ivanka, au spus ca sunt "prietene foarte bune", in pofida rivalitatii politice intre familiile lor.