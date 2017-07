Un parlamentar conservator a fost suspendat din functie dupa ce a facut o remarca rasista/ Theresa May: Un astfel de limbaj nu isi are locul nici in politica si nici in societatea zilelor noastre

Anne Marie Morris, parlamentar pentru Newton Abbott, a folosit fraza care i-a deranjat pe interlocutorii sai la un eveniment ce a avut loc la Londra, pentru a descrie posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara o intelegere.Aceasta a declarat ulterior pentru BBC ca respectivul "comentariu a fost complet neintentionat" si ca isi cere scuze pentru ofensa adusa.Anuntand suspendarea, Theresa May a declarat ca a fost "socata" de limbajul "complet inacceptabil" al deputatului."Un astfel de limbaj nu isi are locul nici in politica si nici in societatea zilelor noastre", a mai spus May.Un purtator de cuvant al Partidului Conservator a declarat ca acest incident este investigat.Potrivit unei inregistrari publicate de Huffington Post, Morris a discutat despre impactul Brexitului asupra industriei serviciilor financiare din Marea Britanie si a sugerat ca doar 7% dintre serviciile financiare ar fi afectate de iesirea Marii Britanii din UE."Sunt sigura ca vor fi multi oameni care vor contesta acest lucru, insa raspunsul meu si cererea mea este sa ne uitam la detalii - nu este totul asa tragic", a declarat Morris."Acum ajungem la adevaratul negru din padure, ceea ce reprezinta ce se va intampla in doi ani daca nu va exista o intelegere".