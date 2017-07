Siemens anunta ca doua turbine cu gaz pe care le-a vandut Rusiei au ajuns in Crimeea, fara stirea sa

"Siemens a primit din surse fiabile informatia ca cel putin doua ansamble de turbine cu gaz din cele patru care au fost livrate pentru proiectul Taman, in sudul Rusiei, au fost deplasate in Crimeea, impotriva vointei noastre", a precizat grupul, intr-un comunicat.Acest lucru "constituie o incalcare clara a contractelor de livrare ale Siemens, care interzic clar clientilor nostri sa faca livrari in Crimeea", a adaugat Siemens.Rusia a anexat in 2014 peninsula ucraineana Crimeea, o regiune vizata de sanctiuni ale Uniunii Europene care trebuie respectate de companiile europene.Un purtator de cuvant al Siemens a precizat ca aceste turbine au fost livrate in vara lui 2016 companiei rusesti TPE si apoi revandute.Rusia incearca sa scape de dependenta energetica a Crimeii fata de Ucraina, dupa mai multe intreruperi masive de curent in urma unor sabotaje care au vizat liniile de inalta tensiune in zona ucraineana.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a sustinut luni ca "in Crimeea sunt instalate turbine de productie ruseasca si asamblate in Rusia".