Rex Tillerson: Washingtonul vrea sa restabileasca increderea pierduta din relatia cu Ankara

Foto: Facebook - U.S. Department of State

In timpul unei vizite la Consulatul american de la Istanbul, Rex Tillerson a recunoscut ca relatiile americano-turce "s-au tensionat" dintr-un anumit moment."Cred ca incepem sa restabilim fie si o parte din aceasta incredere reciproca pe care am pierdut-o. Ei au pierdut increderea noastra intr-un anumit grad, iar noi pe a lor", a afirmat oficialul american."Suntem pe cale sa lucram extrem de intens pentru a restabili un nivel de incredere, deoarece aceasta este baza oricarei relatii", a mai spus Rex Tillerson, care s-a intalnit duminica la Istanbul cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si cu seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu.Relatiile dintre Washington si Ankara s-au tensionat dupa tentativa de puci din 15 iulie anul trecut din Turcia, pentru care Ankara il considera responsabil pe predicatorul Fethullah Gulen, aflat in exil in Statele Unite.Turcia a solicitat, de mai multe ori, fara succes, extradarea lui Gulen.