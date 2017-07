Petro Poroshenko anunta inceperea discutiilor pentru un plan de aderare a Ucrainei la NATO / Stoltenberg: NATO va continua sa sprijine Ucraina pe calea unei relatii mai apropiate

Intr-o conferinta comuna de presa cu Poroshenko, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca NATO a oferit Ucrainei noi echipamente pentru a descoperi cine s-a aflat in spatele atacului cibernetic care a lovit tara in iunie si s-a raspandit pe plan global."Ucraina si-a definit cu siguranta viitorul politic si viitorul in sfera securitatii", a spus Poroshenko."Astazi am afirmat clar ca vom incepe o discutie despre un plan de actiune pentru aderare iar propunerile noastre pentru o astfel de discutie au fost acceptate cu placere", a aratat presedintele ucrainean."NATO va continua sa sprijine Ucraina pe calea unei relatii mai apropiate cu NATO",a declarat Jens Stoltenberg, legat de acest subiect. AFP noteaza ca, pana in prezent, NATO nu a evocat niciodata concret modalitatile unei aderari a Ucrainei la Alianta.Vizita lui Stoltenberg vine la o zi dupa ce secretarul american de Stat Rex Tillerson s-a aflat in Kiev, de unde a cerut Rusiei "sa faca primii pasi in favoarea unei dezescaladari" in estul Ucrainei.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a replicat ca o potentiala candidatura a Ucrainei la NATO nu vor ajuta stabilitatea si securitatea in Europa.In iunie, parlamentul ucrainean a aprobat amendamente care fac din aderarea la NATO o prioritate a politicii externe a Ucrainei, cu riscul de a irita si mai mult Rusia, care considera orice extindere a NATO drept un semn de agresiune fata de ea.Peste 10.000 de oameni, civili si militari din ambele tabere, au murit in estul Ucrainei dupa declansarea conflictului dintre fortele Kievului si separatistii pro-rusi sustinuti de Moscova, in 2014.