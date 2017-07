Viktor Orban: America si Rusia concureaza pentru a vinde gaze naturale in Europa / Vom cumpara de la cine vinde mai ieftin / Planul lui Soros - un milion de migranti in Europa, anual

"Fara indoiala, este o rivalitate: americanii vor sa vanda gaz in Europa, transportat prin mari nave container, sub forma de GPL, iar rusii vor sa ne vand gaz. Ambele surse sunt accesibile pentru noi si noi suntem clientii. In scoala am invatat ca este buna competitia deoarece acolo unde este concurenta clientul ajunge sa cumpere la cel mai mic pret. Asa ca lasati-i pe cei care sunt capabili sa vanda gaze in Europaa sa concureze pentru banii nostri. Vom cumpara ce e mai ieftin", a spus Viktor Orban, la postul de radio Kossuth.Declaratiile sale vin in contextul participarii presedintelui Donald Trump la summitul Initiativa celor trei mari, la care au participat lideri din Europa centrala si de est, inclusiv Klaus Iohannis, si unde una dintre principalele mize a fost promovarea exporturilor americane de gaz petrolier lichefiat. Mai multe aici In acest interviu, Orban l-a acuzat din nou pe miliardarul american George Soros ca se afla in spatele planului de aducere masiva de migranti in Europa."Vor sa aduca un milion de migranti in Europa in fiecare an. Este unul dintre punctele planului Soros. Iar in ultimele saptamani vor sa creeze o institutie europeana, o autoritate pentru azil la nivel european care sa preia aceste puteri de la statele membre", a acuzat el.Acesta a sustinut ca ONG-urile finantate de George Soros - circa 60 de enitati doar in Ungaria - militeaza toate pentru migranti. "Sprijina activitati legate de traversarea ilegala a granitelor si salveaza criminali si terositi. Aceste grupari ofera reprezentare legala pentru teroristii detinuti in Ungaria pentru lansarea unui atac la punctul de granita ungar Roszke", a sustinut el."Cu alte cuvinte, el sprijina ONG-uri care aduc, organizeaza, traficheaza sau transporta migranti pe teritoriul Europei. Italienii, ca si noi, s-au saturat de asta (...) Schimbarea se intampla tara cu tara si, dupa Italia, asteptam urmatoarea tara care sa se alature clubului nostru", a mai spus primul ministru ungar.