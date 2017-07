Austria i-a interzis ministrului turc al Economiei sa intre in tara, pentru ca vizita acestuia ar fi reprezentat un "pericol pentru securitatea publica"

Austria i-a interzis ministrului turc al economiei Nihat Zeybekci sa intre in tara pentru a participa la un eveniment care marca aniversarea unui an de la puciul esuat de anul trecut din Turcia, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Austriei, potrivit Reuters.





"Pot sa confirm ca ministrul de externe (austriac, n.r) (Sebastian, n.r.) Kurz a interzis, de fapt, ministrului turc al economiei sa intre in tara", a declarat purtatorul de cuvant. El a spus ca evenimentul era "foarte mare" si ca vizita ar fi reprezentat un "pericol pentru ordinea si securitatea publica in Austria".





Decizia a fost luata dupa ce si in Olanda a fost luata o decizie similara, vineri, cand vicepremierul turc Tugrul Turkes nu a fost primit in cadrul unei ceremonii al expatriatilor turci de comemorare a unui an de la puci.