Incendii majore in California. Aproximativ 5.000 de pompieri s-au luptat cu focul

Aproximativ 5.000 de pompieri americani au luptat, in noaptea de duminica spre luni, cu 14 incendii majore din California, care a suferit cinci ani de seceta, iar in prezent se confrunta cu temperaturi foarte ridicate, in special in partea sa sudica, relateaza AFP.





Unul dintre cele mai mari incendii a izbucnit in districtul San Luis Obispo, la jumatatea distantei dintre San Francisco si Los Angeles. Focul a distrus aproximativ 23.900 de hectare, au informat autoritatile.





In Santa Barbara, aproximativ 1.000 de pompieri au luptat pentru a opri focul cu ajutorul elicopterelor cu apa.





Un alt incendiu, care a izbucnit sambata, a devastat 7.800 de hectare in Santa Barbara.