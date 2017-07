Pompierii incearca sa stinga un incendiu izbucnit la Camden Market, unul dintre simbolurile Londrei

Deocamdata nu este clar de la ce a izbucnit incendiul si nici daca a fost ranit cineva.Camden Market, din apropiere de centrul Londrei, este o atractie turistica ce include peste 1.000 de magazine, standuri si restaurante. S-a deschis in 1974 si este vizitata in prezent de aproximativ 28 de milioane de turisti anual.Un incendiu puternic a afectat Camden Market si in februarie 2008.