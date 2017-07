VIDEO Mobilizare pe Facebook intre locuitorii din Hamburg: mii de oameni au iesit pentru a face curatenie in urma protestatarilor de la summitul G20

Printre miile de protestatari anti-capitalism s-au regasit si numerosi extremisti de stanga, care au inceput, inca de joi, demonstratii violente. Inainte de inceperea summitului G20, manifestatia denumita "Welcome to Hell" (n. red.: Bine ati venit in Iad) a avut in prim-plan mascati care au atacat vehiculele de politie de la fata locului, au incendiat containere de gunoi sau au jefuit magazine. In noaptea de sambata spre duminica, protestatarii au atacat fortele de ordine, care au ripostat la randul lor. Aproximativ 120 de persoane au refuzat sa isi scoata mastile (in Germania este ilegal sa ai fata acoperita in timpul unui protest) si au atacat politistii cu bate si sticle. In jur de 190 de persoane au fost arestate.In total, peste 400 de politisti au fost raniti in aceste confruntari.