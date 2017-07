Peste 10 mii de persoane au fost evacuate in Polonia, dupa descoperirea unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial

Potrivit autoritatilor locale, locuitorii de pe 60 de strazi din Bialystok si din alte doua comune din apropiere au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele timp de mai multe ore. Genistii militari au apreciat ca bomba, descoperita in timpul lucrarilor de constructie, prezinta inca risc de explozie.Evacuarea a vizat si strazile pe care s-a deplasat camionul militar care a transportat bomba de pe santier pana la poligonul militar unde urma sa fie distrusa.Bombele din Al Doilea Razboi Mondial sunt gasite adesea pe santierele poloneze, in special la Varsovia, care a fost bombardata intens. Centrul capitalei poloneze a fost distrus in proportie de 90% de ocupantii nazisti pana la finalul conflictului.