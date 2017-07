Donald Trump spune ca nu a discutat cu Vladimir Putin despre sanctiunile impuse Rusiei: Nimic nu se va face inainte ca problema ucraineana si cea siriana sa fie rezolvate

Donald Trump a descris sambata intalnirea de vineri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, drept "extraordinara", in prima sa declaratie dupa discutia de peste doua ore care a avut loc in urma cu o zi. Intalnirea cu Putin, prima a lui Trump fata in fata cu liderul de la Kremlin, a fost punctul central al deplasarii presedintelui american in Polonia si Germania.Presedintele Donald Trump "examineaza" viitorul sanctiunilor impuse de Statele Unite Rusiei, declara in luna mai Gary Cohn, un consilier economic de la Casa Alba.