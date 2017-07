Un nou partid de extrema-dreapta incearca sa ia locul Jobbik pe scena politica din Ungaria

Principalul partid de opozitie din Ungaria, Jobbik, s-a apropiat de centru si a lasat loc pentru noi initiative la extrema dreapta, unde isi avea originile, remarca Reuters. Noua miscare a anuntat sambata ca intentioneaza sa participe la alegerile din 2018 cu o platforma radicala, opusa liberalismului si imigratiei.Limbajul folosit este rasist pe fata. Unul din liderii FH, Laszlo Balasz, a adresat participantilor - mai ales barbati musculosi si tatuati, potrivit Reuters - mesajul ca Europa da dovada de o toleranta gresita fata de pericolul minoritatilor existente si de afluxul de milioane de migranti. "Zeci de milioane ingroasa randurile arabilor, africanilor si tiganilor, care nu vor da dovada de toleranta dupa ce isi vor da seama de puterea pe care le-o da ponderea demografica. (...) Comunitatea noastra etnica trebuie sa fie pe primul loc (...) nu exista egalitate", a spus el.Un alt lider, Zsolt Tyirityan, a prezentat Europa actuala in termenii Lebensraum, "spatiul vital" invocat de ideologia nazista: "Istoria lumii se castiga si se pierde prin populatie, prin lupta pentru spatiul vital si lupta de a pastra spatiul vital. (...) Oricine spune altceva ori sufera de iluzii, ori minte. Oricum am privi lucrurile, cel mai puternic castiga intotdeauna. (...) Am constiinta rasei. Sunt mandru ca sunt un european alb. (...) Si imi rezerv dreptul de a apara asta".Tyrityan a reluat si pozitia cunoscuta a premierul ungar Viktor Orban privind statul neliberal. "Declaram razboi liberalismului. Acesta este principalul nostru dusman si vom face totul pentru a-i distruge idealurile in randul publicului. (...) Acesti oameni isi pierd nationalitatea, constiinta de rasa si in curand identitatea sexuala. Astfel de oameni trebuie alungati din spatiul nostru vital".Dupa discursul lui Tyirityan, un simpatizant i-a cerut un autograf pe un exemplar nou din Mein Kampf, cartea lui Adolf Hitler.