Donald Trump, la intoarcerea din Europa: E timpul sa mergem inainte pentru a lucra constructiv cu Rusia

Trump a mai scris, pe contul sau de Twitter, ca in timpul intalnirii cu Vladimir Putin nu s-a discutat despre sanctiunile impuse Rusiei, iar "nimic nu se va face inainte ca problema ucraineana si cea siriana sa fie rezolvate".Liderul de la Casa Alba mai scrie de asemenea ca "L-am presat puternic pe presedintele Putin, de doua ori, in legatura cu interferenta rusa in alegerile noastre. A negat vehement. Eu mi-am exprimat deja opinia."Donald Trump a descris sambata intalnirea de vineri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, drept "extraordinara", in prima sa declaratie dupa discutia de peste doua ore care a avut loc in urma cu o zi. Intalnirea cu Putin, prima a lui Trump fata in fata cu liderul de la Kremlin, a fost punctul central al deplasarii presedintelui american in Polonia si Germania.