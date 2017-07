Erdogan spune ca nu va ratifica Acordul climatic de la Paris daca nu sunt respectate promisiunile facute Turciei

"Dupa pasul facut de America, pozitia pe care o adoptam este in directia de a nu-l trece prin Parlament", a spus Erdogan.Comunicatul final al summitului G20 prevede ca toti membrii grupului, cu exceptia Statelor Unite, vor respecta planul de combatere a incalzirii globale, dar iau nota de retragerea presedintelui SUA din initiativa.Insa imediat dupa summit, Erdogan, care a discutat cu Trump in marja evenimentului, a spus ca Turcia nu mai este un actor sigur si a sugerat ca si alti membri G20 au indoieli."Fara suparare, dar nu il vom trece in Parlamentul nostru pana cand nu sunt respectate promisiunile care ne-au fost facute", sustine presedintele turc ca le-a spus celui francez, Emmanuel Macron, si cancelarului german Angela Merkel.Potrivit lui, predecesorul lui Macron, Francois Hollande, i-a promis ca Turcia va fi incadrata ca economie in curs de dezvoltare, nu dezvoltata - ceea ce ar insemna ca Ankara ar primi bani de la un fond global pentru clima. Ca economie dezvoltata, Turcia ar trebui sa contribuie la acest fond.Acordul de la Paris, semnat de SUA si alte 187 de tari, este menit sa tina cresterea temperaturii globale "mult sub" 2 grade Celsius fata de nivelul preindustrial. Numai Siria si Niacaragua nu au semnat acordul. Statele Unite au anuntat luna trecuta ca se retrag din acord.