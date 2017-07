Trump l-a abordat direct pe Putin pe tema amestecului Rusiei in alegerile din SUA (ambasadoare)

In inregistrarea care urmeaza sa fie difuzata integral duminica de catre CNN, Haley afirma ca "toata lumea stie ca Rusia s-a amestecat in alegerile noastre" si ca acesta a fost primul subiect discutat de Trump cu Putin la intalnirea lor de vineri, de la Hamburg, cu ocazia summitului G20. Presedintele SUA "a vrut sa-l priveasca in ochi" pe liderul de la Kremlin si sa-i spuna "stim ca v-ati amestecat in alegerile noastre, da, stim ca ati facut asta si incetati", a explicat ambasadoarea. Ea a continuat cu presupunerea ca "presedintele Putin a facut exact ceea ce ne asteptam sa faca, a negat".Moscova a dezmintit la fiecare ocazie acuzatiile Washingtonului de imixtiune in procesul electoral. Putin a confirmat sambata relatarea din urma cu o zi a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, despre acest subiect. "Am adus lamuriri. Mi s-a parut ca (Trump) este satisfacut de raspunsuri si ca le-a acceptat", a spus presedintele Rusiei.Potrivit Casei Albe, presedintele american a fost ofensiv in dialogul cu Vladimir Putin, iar Nikki Haley a sustinut ca versiunea Moscovei este doar o incercare a rusilor de a-si salva onoarea "si nu pot. Nu pot". Ambasadoarea a insistat: "Toata lumea stie ca (rusii) se amesteca nu doar in alegerile din Statele Unite, ci si pe alte continente, si fac asta incercand sa creeze haos in aceste tari. Tarile trebuie sa stie ca exista consecinte cand cineva se amesteca in alegerile noastre".In decembrie anul trecut, fostul presedinte american Barack Obama a anuntat sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv expulzarea a 35 de diplomati rusi, considerati agenti secreti. In ianuarie anul acesta, serviciile americane de informatii au afirmat chiar ca Vladimir Putin a ordonat personal imixtiunea in procesul electoral din Statele Unite. In SUA sunt in curs mai multe anchete - printre care una a Biroului Federal de Investigatii (FBI) cu privire la colaborarea cu Rusia a echipei de campanie a lui Donald Trump. Acesta a dezmintit categoric acuzatiile. Joi, la Varsovia, Trump a recunoscut insa ca este posibil ca Rusia sau alte tari sa fi influentat alegerile din SUA.