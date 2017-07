Rusia: Teatrul Bolsoi anuleaza premiera mondiala a baletului "Nureyev". Regizorul este acuzat de delapidare de fonduri

"Nureyev" urma sa aiba premiera la Bolsoi marti, anuntata ca una dintre cele mai asteptate montari ale stagiunii. Insa, teatrul a anuntat ca spectacolul va fi amanat pe termen nedefinit.Baletul a fost pus in scena de Kirill Serebrennikov, regizor de teatru si film, care recent a fost interogat, iar casa i-a fost perchezitionata pentru delapidare de fonduri ale statului.Unul dintre cei mai inovativi si de succes regiori al Rusiei, Serebrennikov a montat recent la Bolsoi un spectacol de balet bazat pe "Hero of Our Time" a lui Mikhail Lermontov.Teatrul moscovit a precizat ca repetitia cu costume a spectacolului "Nureyev" de luni a fost anulata, iar premiera amanata pentru o data care nu a fost specificata.Serebrennikov nu a raspuns la telefon sambata dupa-amiaza.Conducerea teatrului va sustine o conferinta de presa luni, pentru a anunta motivele amanarii premierei.Detaliile productiei lui Serebrennikov au fost tinute secrete, chiar si numele dansatorului principal, a spus criticul Tatiana Kuznetsova pentru Kommersant. Ea a mai scris ca zvonurile ar fi ca productia include dansatori imbracati in rochii si ca personalitati publice in viata ar fi portretizate. Criticul l-a numit "evenimentul stagiunii in Rusia si chiar din lume".Spectacolul se bazeaza pe povestea de viata a legendei baletului Nureyev, care a fugit din Uniunea Sovietica si a cunoscut faima in Occident, inainte de a muri de SIDA in 1993, la varsta de 53 de ani.In luna mai, Centrul Gogol, finantat de stat, si apartamentul, detinute de Serebrennikov, au fost perchezitionate in cautare de probe pentru delapidare de fonduri. Frauda s-ar ridica la 200 de milioane de ruble (3,5 milioane de dolari).Regizorul a fost citat ca martor, in timp ce contabilul si un fost director al companiei au fost arestati.Sustinatorii lui Serebrennikov au numit aceasta perchezitie un atac politic la independenta artei, iar diectorul general al Teatrului Bolsoi, Vladimir Urin, s-a plans presedintelui Putin de manipularea investigatiei.Serebrennikov nu se afla printre persoanele agreate de autoritati, mai ales ca in ultimii ani el a denuntat cenzura in arta.Rudolf Hametovici Nureyev (17 mai 1938 - 6 ianuarie 1993) a fost un balerin de origine tatara din Uniunea Sovietica. Rudolf Nureyev este considerat unul dintre cei mai talentati balerini din secolului al XX-lea.