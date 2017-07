Mongolia are un nou presedinte, fost judoka

Contracandidatul Mieygombo Enkhbold, actualul presedinte al Parlamentului, fost prim-ministru si primar al capitalei, si-a recunoscut infrangerea printr-un discurs difuzat pe Facebook. El a candidat din partea Partidului Poporului din Mongolia, formatiunea de guvernamant, si se angajase sa continue programul de redresare economica, dupa un ajutor de 5,5 miliarde de dolari primit de la Fondul Monetar International in luna mai.Noul presedinte, in varsta de 54 de ani, este un fost judoka, in prezent om de afaceri, provenit din Partidul Democrat, de opozitie. El a promis un control guvernamental sporit asupra minelor. Este cunoscut sub porecla Genco, provenita din filmul Nasul, foarte popular in Mongolia.Din punct de vedere al sistemului politic, Mongolia este o democratie parlamentara, arata Reuters. Presedintele are insa drept de veto asupra legilor adoptate si numeste magistratii.