Donald Trump Jr, Jared Kushner si Paul Manafort s-au intalnit cu un avocat apropiat Kremlinului in iunie 2016

Cei trei s-au intalnit cu avocata Natalia Veselnitskaya, cunoscuta pentru ca a facut campanie impotriva unei legi americane care sanctioneaza suspectii rusi de incalcare a drepturilor omului. Aceasta lege l-a infuriat pe Putin, care a raspuns oprind adoptiile copiilor rusi de catre americani.Intalnirea a avut loc pe 9 iunie 2016, la Trump Tower din Manhattan, si a fost prima intalnire privata dintre membrii cercului de apropiati ai presedintelui si un cetatean rus, arata date guvernamentale confidentiale si interviuri cu persoane apropiate anchetei, comform New York Times.Donald Trump Jr a confirmat intalnirea intr-un comunicat, spunand ca el i-a invitat pe Kushner si Manafort si descriind-o drept "scurta", pentru "a face cunostinta".Un avocat al lui Kushner a declarat ca ginerele lui Trump a "participat pentru scurt timp" la intalnire si a subliniat ca acesta a avut peste 100 de discutii telefonice sau intalniri cu reprezentanti ai unui numar de peste 20 de tari in timpul campaniei sau in perioada dintre alegeri si investirea in functie.Manafort si purtatorul sau de cuvant nu au comentat informatiile.Trump Jr a explicat ca principalul subiect de discutie a fost un program popular ce ii ajuta pe americani sa adopte copii rusi, dar pe care Guvernul de la Moscova l-a oprit."Insa nu era o tema de campanie atunci si nu a existat o urmare", a adaugat el intr-un comunicat. "Mi s-a cerut sa particip la intalnire de catre o cunostinta, dar nu mi s-a spus dinainte numele persoanei cu care urma sa ma intalnesc", a precizat fiul presedintelui.