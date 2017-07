​VIDEO Incendii de vegetatie de proportii in Canada, circa 7.000 de oameni evacuati

Incendiile ameninta mai multe comunitati din centrul provinciei. Cel mai puternic dintre ele, Gustafsen, aflat in apropiere de orasul 100 Mile House, la 400 de kilometri nord de Vancouver, acoperea sambata dupa-amiaza aproximativ 3.200 de hectare. Circa 120 de pompieri erau mobilizati pentru a-l stinge."Potrivit asteptarilor, incendiul se va extinde substantial in urmatoarele ore, iar cresterea va depinde de vreme si de vant", a anuntat agentia, cerand oamenilor sa fie precauti si sa evite zonele afectate.Nimeni nu a fost ranit, iar autoritatile le cer locuitorilor sa isi ia toate masurile de precautie pentru a fi in siguranta.Guvernul federal a dat asigurari ca monitorizeaza situatia si ca este pregatit sa ofere asistenta la nevoie. In plus, alte provincii din tara si-au oferit deja ajutorul.De exemplu, provincia Saskatchewan a trimis trei avioane si 30 de pompieri, dar si personal auxiliar.In total, aproximativ 260 de pompieri din afara provinciei ar urma sa ajunga in British Columbia saptamana viitoare, a anuntat ministrul pentru Resurse Naturale John Rustad.Autoritatile forestiere au afirmat ca fulgerele, vantul puternic si temperaturile ridicate au contribuit la raspandirea flacarilor, astfel ca incendiile acopera in prezent sute de kilometri. Iar vremea calda ar urma sa continue in urmatoarele zile, au avertizat meteorologii, subliniind ca o mare parte din sudul provinciei British Columbia este amenintata de incendii."Starea vremii nu este favorabila", a admis Rustad. "Focul se comporta foarte agresiv, astfel ca un atac direct este dificil", a adaugat el."Indiferent ce aduc aceste incendii de vegetatie, vom depasi", a afirmat premierul provinciei, John Horgan, intr-un comunicat.British Columbia se confrunta, in medie, cu 2.000 de incendii pe an, dar majoritatea sunt stinse sau controlate in decurs de 24 de ore.Aceasta este pentru prima data cand autoritatile din British Columbia declara stare de urgenta in ultimii 14 ani.