Ivanka Trump l-a inlocuit la un moment dat pe tatal sau, Donald Trump, la masa discutiilor la G20

2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 iulie 2017

Prima care a semnalat prezenta Ivankai a fost Svetlana Lukash, consilier principal al presedintelui rus Vladimir Putin. Consiliera rusa a postat doua mesaje pe Twitter si o fotografie facuta in interiorul salii de sedinte."Ivanka il insoteste pe presedintele Trump", a scris initial pe Twitter Svetlana Lukash. "Si il inlocuieste la masa discutiilor la G20 cand el pleaca pentru intalniri bilaterale", a adaugat rusoaica pe Twitter dupa 20 de minute.Informatia a fost confirmata de alte delegatii, precizeaza AFP.Ivanka Trump, consilier la Casa Alba, a avut sambata o interventie la summitul G20 in timpul unei discutii referitoare la modul de consolidare a locului femeilor in economie si in lumea de afaceri.