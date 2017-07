G20: Vladimir Putin spune ca a stabilit o relatie de lucru cu Donald Trump

Putin le-a spus jurnalistilor in cursul unei conferinte de presa sustinute la summitul G20 de la Hamburg ca a avut impresia ca Trump a acceptat aserțiunile sale potrivit carora Moscova nu a avut nicio ingerinta in alegerile prezidentiale din SUA de anul trecut, dar ca cel mai bine ar fi sa fie intrebat Trump care sunt opiniile sale asupra acestui subiect.Liderul rus a mai declarat ca la intrevederea avuta vineri cu omologul sau american au convenit sa colaboreze in domeniul securitatii cibernetice si a afirmat ca i s-a parut ca Trump este in realitate o persoana diferita de cea vazuta la TV.