Bulgaria: Premierul Boiko Borisov cere ca armata sa cumpere avioane multirol noi, nu second hand

El a promis ca negocierile se vor desfasura cat mai rapid posibil, dar in acelasi timp vor fi analizate cu mare atentie toate detaliile, intrucat "este vorba de multi bani si trebuie sa negociem un aranjament cat mai bun, cu concesii privind plata esalonata si costurile"."Sa lasam expertii sa se pronunte, dar avioanele trebuie sa fie noi - oricum se vor cheltui foarte multi bani pentru ele", a indicat seful executivului bulgar, dupa ce a participat la Sofia la o dezbatere cu tema "Parteneriatul transatlantic din perspectiva presedintiei bulgare a Consiliului UE".Ministerul bulgar al Apararii doreste sa achizitioneze opt avioane multirol, care sa completeze actuala flota de avioane de vanatoare rusesti de tipul MiG-29, iar pana in luna martie primise trei oferte pentru avioane noi sau la mana a doua.Una dintre oferte este pentru avioane de productie americana F-16 la mana a doua, care ar urma sa fie livrate de Portugalia si sa fie modernizate cu echipamente americane. Cealalta oferta de avioane la mana a doua a fost inaintata de Italia pentru aparate Eurofighter Typhoon. Singura oferta pentru avioane noi este cea a companiei suedeze SAAB, pentru avioane Gripen.Intre timp, oferta ce priveste avioanele americane F-16 la mana a doua a fost descalificata, intrucat se solicitau plati in avans.Prin urmare, premierul Borisov a precizat vineri ca se vor purta negocieri cu cei trei producatori ale avioanelor mai sus mentionate pentru achizitia de avioane noi. In declaratia sa pe acest subiect premierul bulgar a mai spus ca si companiile ruse MIG si Sukhoi produc avioane noi. "Daca tot le cumparam, macar sa fie noi", a insistat Borisov, precizand ca la negocieri se va pune mare accent pe discounturi si esalonarea platilor.